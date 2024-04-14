الموسيقى الحزينة تحسن الحالة النفسية- دراسة تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة نيو ساوث ويلز أن الاستماع إلى الموسيقى الحزينة قد يؤدي إلى الشعور بالسعادة.

وأوضحت الدراسة أن الحزن يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على الاستمتاع بالموسيقى، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

وشارك في الدراسة 50 شخصا، معظمهم من طلاب الموسيقى الجامعيين.

وطُلب من المشاركين اختيار مقطوعة موسيقية حزينة، وشملت الاختيارات كلاسيكيات من لودفيغ فان بيتهوفن إلى الأغاني الحديثة لتايلور سويفت، ولم يتم توجيههم صراحة لاختيار الموسيقى التي يستمتعون فيها بالحزن.

وطلب من المشاركين أن يتخيلوا ما إذا كان من الممكن إزالة حزنهم عند الاستماع إلى الموسيقى، وهو ما أبلغت الأغلبية عن إمكانية القيام به.

وبعد الإزالة المتخيلة للحزن، سُئل المشاركون عما إذا كانوا يحبون المقطوعة الموسيقية بشكل مختلف؛ وقال 82% منهم إن إزالة الحزن قللت من استمتاعهم بالموسيقى.

وعلّق الدكتور إيمري شوبرت المشرف على التجربة: "تشير النتائج إلى أن الحزن الذي نشعر به عند الاستماع إلى الموسيقى قد يكون في الواقع محبوباً، ويمكن أن يعزز متعة الاستماع إليها".

وكان يُعتقد سابقاً أنه عندما يشعر الناس بالحزن رداً على الموسيقى التي يستمتعون بها، فإنهم يشعرون بالفعل بالتأثر. لكن نتائج الدراسة تشير إلى أن التأثر والشعور بالحزن لهما معاني متداخلة.

وبعبارة أخرى "التأثر يثير الحزن، والحزن يثير التأثر".

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