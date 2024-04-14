أضف قليلا من الملح إلى الشاي وشاهد ما يحدث لجسمك- مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يلعب الملح دورا حيويا في تحسين مناعة الجسم بشكل عام والوقاية من الإصابة بالتهابات الحلق الموسمية، ولكن إضافته إلى الشاي قد يفعل العجائب بجسمك أيضا.

الفوائد:

تحسين الهضم

يحفز الملح إنتاج العصارة الهضمية التي تساعد في عملية الهضم، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

الحفاظ على رطوبة الجسم

الملح هو إلكتروليت طبيعي يعوض الأملاح المفقودة من الجسم في الصيف بسبب العرق، وبالتالي فإن إضافته إلى الشاي يحافظ على هذه العملية.

تعزيز المعادن

يمتلئ الملح بالمعادن مثل المغنيسيوم والصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم والتي تعتبر ضرورية للصحة العامة للشخص.

يحافظ على صحة الجلد

شرب الشاي مع الملح يضيف الزنك الذي يعمل على إصلاح الجلد التالف ويمنع ظهور حب الشباب وتوهج البشرة.

يعالج الصداع النصفي

يساعد إضافة الملح إلى الشاي في علاج المشكلات المتعلقة بالصداع النصفي ويساعد عقلك على الاسترخاء وتعزيز أداء الجسم بشكل أفضل.

يقلل من مرارة الشاي

رش الملح على الشاي يمكن أن يحسن من الطعم المر.

يحسن الطعم

يعمل الملح على تحسين مذاق الشاي.