لن تتوقع ما يفعله تناول شوربة المواسير بمستويات السكر لديك- مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

شوربة المواسير من الأكلات المحببة لدى الكثير من الأشخاص، لما لها من مذاق لذيذ واحتوائها على العديد من الفوائد الصحية.

وهناك حل طبيعي فعال يساعد في التحكم بمستويات السكر في الدم، وفقا لموقعي"healthline"، و"webmd".

تأثير شوربة المواسيرعلى مستويات السكر بالدم

يساعد الجلايسين، وهو نوع من البروتين الموجود في شوربة المواسير على تقليل الالتهاب في جسمك، ما يؤدي إلى الوقاية من مرض السكري، وأمراض القلب، وخفض مستويات السكر بالدم.

كما تساهم هذه الوجبة في تحسين حساسية الأنسولين، ما يساعد على التحكم بمستويات السكر في الدم.

بالإضافة إلى، الأنسجة الدهنية به تحتوي على هرمون يسمى "أديبونيكتين"، يساعد على تكسير الدهون، ما يٌحسن حساسية الأنسولين، ويُسهل على الجسم استخدام الجلوكوز (السكر) من الدم للحصول على الطاقة.

فوائد أخرى لشوربة المواسير

- شوربة المواسير تؤدي دورا مهما إلى تعزيز المناعة، وذلك لاحتوائه على مركبات بروتينية ضرورية لعمل الجهاز المناعي بشكل سليم

- كما أنها تعمل على تحسين صحة الأمعاء، وتسهيل الهضم، بفضل احتوائها على حمض أميني يُسمي "الجلوتامين".

- تعزيز مرونة الجلد وعلاج مشكلات البشرة، نظرا لأنها مصدرا غنيا بالكولاجين.

- ترطيب الجسم، وتعزيز الشعور بالشبع والامتلاء لأطول فترة ممكنة.

- غنية أيضا بنسبة عالية من الكولاجين الذي يحسن صحة وقوة العظام والجلد.

يوفر حمض اللينوليك الموجود بكثرة به، في الوقاية من أمراض القلب والالتهابات.

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