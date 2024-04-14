كيف واجه المصريون القدماء الحسد؟- لن تصدق ما فعلوه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

آمن المصريون القدماء، بمن فيهم الفراعنة، بقدرة الحسد على إلحاق الأذى، فاتخذوا خطوات لحماية أنفسهم من شرّه.

كشف الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عن طريقتين رئيسيتين اتبعهما الفراعنة لمواجهة الحسد، يستخدمها الكثير حتى يومنا هذا:

طريقتان لمواجهة الحسد عند المصريين القدماء

- الخرزة الزرقاء

قال "شاكر"، إن الخرزة الزرقاء عند الفراعنة رمزا للحماية من الحسد والعيون الشريرة، وتعود قصتها إلى أكثر من 7 آلاف سنة، حيث ارتبطت بالأسطورة المصرية القديمة التي تحكي صراع الخير والشر بين الإله "حورس" إله السماء ورمز الخير والعدل، والإله "ست" إله الشر.

وتابع: "قتل الإله ست أخيه أوزوريس، في حفل تتويجه على عرش مصر، ثم مزق جسده ووزّعه في أنحاء البلاد، ومن ثم، بدأت زوجته الإلهة "إيزيس" رحلة طويلة للبحث عن أشلاء زوجها وجمعها، حتى نجحت في إعادة إحيائه ليصبح إلها للبعث والحساب بعد الموت".

وأضاف، أنجبت "إيزيس" من "أوزوريس" ابنهما "حورس" الذي سعى للانتقام من "ست" في حرب ضارية بين الخير والشر.

فقد "حورس" إحدى عينيه خلال المعركة، لكن الإله "تحوت" إله الحكمة والقمر، شفى عينه ومنحها قوة خارقة.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت "العين الزرقاء" رمزا لحماية "حورس" من الشر، وامتدت لتكون رمزا للحماية من الحسد والعيون الشريرة في الثقافة المصرية القديمة.

ولا تزال "الخرزة الزرقاء" تُرتدى على نطاق واسع حتى يومنا هذا، كتعويذة لحماية الأطفال والكبار من الحسد والأذى، وارتداءها في شكل سلسلة على الصدر أو تعليقها على حوائط أو أبواب المنازل.

- إشعال البخور

أشار كبير الأثريين إلى، يواصل المصريون إحياء عادة توارثوها عن أجدادهم الفراعنة، وهي عادة إشعال البخور.

ففي المنازل المصرية، ينبعث عطر البخور في الأعياد والمناسبات، ويوم الجمعة لطرد الحسد.

وتُظهر النقوش على جدران المعابد المصرية القديمة، الملك رمسيس الثاني وهو يمسك المبخرة، وينثر البخور باليد الأخرى.

وبمرور الزمن، حافظ المصريون على هذه العادة، وأصبحت جزءا لا يتجزأ من ثقافتهم وتقاليدهم، لتصبح رمزا للتخلص من الحسد والطاقة السلبية من المنزل.

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