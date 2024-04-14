هذا ما يحدث لـ قلبك عند شرب المشروبات الغازية- لن تتخيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

شرب المشروبات الغازية عادة شائعة بين الكثير، دون إدراك منهم للمخاطر الصحية الجسيمة التي تُسببها على صحة الجسم، خاصة على القلب.

ووفقا لموقعي "medicalnewstoday" و"hindustantimes"، نوضح التأثيرات السلبية لاستهلاك المشروبات الغازية على هذا العضو.

تأثير المشروبات الغازية على القلب

تناول كميات كبيرة من السكر الموجود في المشروبات الغازية، يؤدي إلى زيادة الدهون الثلاثية، وهو نوع من الدهون، المنتشرة في الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق تعزيز تصلب الشرايين مع مرور الوقت.

كما تحتوي على كميات عالية من الصوديوم، الذي يساهم في ارتفاع ضغط الدم، ما يُشكل خطرا على صحة القلب والأوعية الدموية.

أضرار أخرى للمشروبات الغازية

- تسبب زيادة الوزن، وذلك نظرا لما تحتويه من سعرات حرارية وسكر.

- غنية بالسكريات والأحماض، ما يؤدي إلى الإصابة بتآكل مينا الأسنان وتسوسها.

- تحتوي أيضا على كميات قليلة من الكالسيوم، ما يسبب اختلال توازن المعادن في الجسم ويزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

كما أنها تُزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، وذلك لاحتوائها على كميات عالية من السكريات.

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