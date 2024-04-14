خبير يحذر من التعامل مع برج الثور فى منتصف إبريل.. اتقي شره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

يُحذّر خبير الأبراج صلاح أكرم من التعامل مع مواليد برج الثور في منتصف شهر إبريل، حيثُ يمرّون بفترة من التوتر والضغط النفسي تجعلهم أكثر عرضة للانفجار والتصرفات الغير متوقعة.

وأضاف لـ"الخليج 365"، يتحول مزاج مولود برج الثور من هادئ إلى غاضب بسرعة كبيرة، وقد يصبح أكثرعنادًا من المعتاد، مما قد يجعل من الصعب التفاهم معه.

وتابع، يُظهر الثور سلوكًا عدوانيًا لفظيًا أو جسديًا، ينسحب مولود برج الثور من التفاعل مع الآخرين ويصبح أكثر انعزالًا.

نصائح مهمة للتعامل مع برج الثور في منتصف إبريل

- المهم أن تكون صبورًا مع مولود برج الثور خلال هذه الفترة.

- حاول أن تفهم ما يمرّ به برج الثور وما يسبب له التوتر.

-حافظ على التواصل مع أصحاب الثور بشكل مفتوح وصادق.

-حاول أن تتجنب الجدال مع الثور قدر الإمكان.

قدم الدعم للثور وكن بجانبه خلال هذه الفترة.

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