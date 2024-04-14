أضف هذا المكون إلى وجباتك- وشاهد ما يحدث لمستويات الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

القرفة ليست مجرد توابل لذيذة تُضفي نكهة مميزة على الطعام، بل هي أيضا كنز من الفوائد الصحية، خاصة فيما يتعلق بخفض مستويات الكوليسترول.

ووفقا لموقع "health"، نكشف تأثيرها على مستويات الكوليسترول في الدم.

غنية بمضادات الأكسدة

تعمل مضادات الأكسدة لموجودة في القرفة على حجب مسار الكوليسترول الضار، ما يمنع تكوينه في الشرايين ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

علاج الالتهاب

خصائصها المضادة للالتهابات، يجعلها سلاحا طبيعيا فعالا في الوقاية من الالتهابات المزمنة، وهي من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول وتراكمه على جدران الشرايين، ما يُعيق تدفق الدم ويُزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

تقليل امتصاص الكوليسترول

تعمل القرفة على تثبيط امتصاص الكوليسترول من الطعام في الأمعاء، ما يقلل من كمية الكوليسترول الضار التي تدخل مجرى الدم.

زيادة إفراز الكوليسترول الجيد

تُحفز أيضا إفراز الكوليسترول الجيد، ما يٌسهم في التخلص من الكوليسترول الضار من الجسم بشكل أسرع.

تحسين الدورة الدموية

يؤدي استهلاكها أيضا إلى تحسين الدورة الدموية، ما يعزز وظيفة القلب وإزالة الكوليسترول الضار من الجسم.

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