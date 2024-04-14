حسام موافي يكشف سر غير تقليدي لكثرة التبول .. اعرف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

هناك الكثير من الأشخاص التي تعاني من كثرة التبول، الذي يعد من المشكلات المزعجة والتي تسبب الإحراج، وعادة ما يعتقد البعض أن لذلك علاقة بصحة المسالك البولية أو الكلى، ويجهلون أن هناك أسباب غير متوقعة لذلك.

لذا في هذا الصدد، قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن الإصابة بتضخم الغدة الدرقية يؤثر على كل شخص وفقًا لمدى تأثيره على وظائف الغدة الحيوية، كما أن التضخم الخاص بالغدة الدرقية ينقسم لثلاثة أنواع، الاولي يكون تضخم مع قصور نشاطها، والثانية يكون تضخم مع فرط نشاطها، والثالث يكون تضخم دون التأثير على نشاطها.

وأضاف موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد ، أن كثرة التبول تكون من العلامات المزعجة والتحذيرية التي تشير إلى فرط نشاط الغدة الدرقية، مشيرًا لضرورة التواصل مع الطبيب لحل المشكلة، مع العلم أن في حالة تأثير تضخم الغدة على عملية التنفس والبلع قد يحتاج الطبيب إلى التدخل الجراحي العاجل.

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