مكون في مطبخك يقي من السرطان والكوليسترول المرتفع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

البابريكا من التوابل المميزة التي تضيف نكهة لذيذة للأطعمة، وتحتوي على عناصر غذائية عالية، يمكنها أن تعزز صحة الجسم وتحمي من خطر الأمراض المزمنة.

وبحسب ما ذكره موقعي webmd، healthline، إليك تأثير البابريكا على الصحة.

الوقاية من السرطان

تحتوي البابريكا على الكابسيسين وهو من مضادات الأكسدة الذي له تأثيرات مضادة من أنواع السرطانات، لذا إضافتها إلى النظام الغذائي حل مثالي.

تحسين مستوى الكوليسترول

البابريكا غنية بمضادات الأكسدة التي تحارب مستويات الكوليسترول الضارة المرتفعة، وتزيد من الكوليسترول الجيد، وبالتالي يقلل ذلك من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تعزيز الرؤية

تتكون البابريكا من عناصر غذائية مثل فيتامين هـ، وبيتا كاروتين، واللوتين والزياكسانثين، ويساهم كلًا منهما في تعزيز صحة العين وتقلل من خطر إعتام عدسة العين.

التحكم في نسبة السكر في الدم

احتواء البابريكا على مركبات الكابسيسين التابعة لمضادات الأكسدة، يمكن أن تساعد في تقليل نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين التي يمكن أن تكون مفيدة لمرضى السكري.

التئام الجروح سريعًا

البابريكا غنية بفيتامين هـ، الذي يساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء ويساعد في التئام الجروح بسرعة.

قرأ أيضا:

حسام موافي يكشف سر خطورة مرض القولون العصبي.. فيديو

ماذا يحدث لكليتيك عند تناول المشروبات الغازية؟.. لن تتخيل تأثيراتها

سيدة تنشر صور صديقتها المقربة على موقع إباحي.. صدمة ونهاية حزينة

واقعة ماسأوية.. رجل يسمم ابنته الرضيعة - والسبب صادم

مواليد 5 أبراج شهر أبريل وش السعد عليهم.. "فلوس ونجاح وشهرة"