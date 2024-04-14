هل تسمع أصواتا غريبة في منزلك ليلا؟- لن تتوقع السر وراء ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

مع حلول الظلام وهدوء الليل، يبدأ الكثير بسماع أصوات غريبة تثير خوفهم، فما هي الحقيقة وراء هذه الأصوات الغامضة؟

صوت خدش يصدر خلف الجدران

في كثير من الأحيان، تصبح المنازل مأوى مثاليا للحيوانات الصغيرة، مثل الفئران والخفافيش، وتصدر أصوات، مثل الخدش على الجدران أو الثرثرة في السقف، ما يسبب الإزعاج والخوف لسكان المنزل.

لذا، إذا لاحظت أي علامات على وجود حيوانات في منزلك، مثل آثار أقدامها أو فضلاتها، فمن الضروري اتخاذ خطوات سريعة للتخلص منها، وذلك حفاظًا على صحتك ونظافتك، ومنعا لأي أضرار تُسببها لممتلكاتك، وفقا لموقع "bobvila".

مواسير المياه

في حال سمعت صوت مياه جارية، عليك إغلاق مصدر التيار الرئيسي للمياه، وانتظر بضع دقائق، ثم لاحظ ما إذا كان صوت المياه قد اختفى.

إذا توقف صوت المياه، فهذا علامة على وجود تسرب في مكان ما داخل شبكة السباكة في منزلك.

فقاعات أو طقطقة من سخان الماء

يتراكم الكثير من الرواسب في قاع خزان الماء الساخن، وتعمل كعازل حراري يُعيق تدفق الحرارة، ما يُجبر السخان على العمل بجهد أكبر ويقلل من كفاءته.

لذا، الضجيج الغريب الذي تسمعه من حين لآخر هو صوت فقاعات الرواسب، وهو علامة واضحة على وجود مشكلة في الخزان، وأن ذلك قد ينذر بتلفه المبكر.

صوت صفير من فرن البوتاجاز

يشير وجود صوت صفير من فرن البوتاجاز إلى أن الفلتر قد يكون مسدودا، ما يُعيق تدفق الهواء بشكل طبيعي، ويؤدي إلى عمل الفرن بجهد أكبر من المعتاد، حيث يحاول سحب الهواء من حوله لتوفير احتياجاته من الأكسجين اللازم للاحتراق.

صوت الهسهسة

إذا كان مصدر صوت الهسهسة مرافقا لتشغيل المدفأة أو التكييف، فقد يكون هناك تسربا في الأنابيب أو الموصلات.

بينما في المنازل التي تستخدم الغاز الطبيعي، فإن أي ضوضاء غريبة تشبه الهسهسة تشير إلى تسرب خطير للغاز.

وفي حال سماع صوت هسهسة وشم رائحة غاز، من الضروري إخلاء المنزل على الفور والاتصال بشركة الغاز دون أي تأخير.

صوت صرير في الأرض

الصرير المتكرر للأرضية الخشبية من الأصوات المنزلية الشائعة، بينما قد تكون بعضها ناتج عن احتكاك بسيط بين الألواح الخشبية مع تغيرات درجات الحرارة، إلا أن هناك سببا آخر أكثر خطورة، مثل النمل الأبيض الذي يتغذى على الهيكل الخشبي، ووجوده يشير إلى خطر حقيقي على سلامة منزلك.

صفير النوافذ

تؤدي تغيرات درجات الحرارة إلى تمدد وتقلص المواد في إطار النافذة، ما يسبب احتكاكا بين أجزاء النافذة، وبالتالي يصدر صوت الصفير المزعج.

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