هذا ما يحدث لكوب الماء عند تركه مكشوفا- مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يبدو كوب الماء المكشوف على المنضدة مشهدا بسيطا، لكن ما لا يعرفه الكثيرهو هذا الماء سيتحول من النقاء إلى التلوث بمجرد تركه دون غطاء.

وفقا لصحيفة "express"، نكشف المخاطر الصحية وراء ترك كوب الماء مكشوفا.

تغييرات في خصائصه

ترك الماء دون غطاء يسبب بعض التغييرات في خصائصه، وأحدها هو امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء، ما يقلل من مستوى الرقم الهيدروجيني للمياه، ما يُشكل خطرا على الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، حيث يجعلهم عرضة للإصابة بالعدوى.

مخاطر التلوث

البيئة مليئة بجزيئات الغبار الصغيرة وغيرها من المواد التي تستقر في الماء مع مرور الوقت، لذا فإن ترك كوب من الماء مكشوفا طوال الليل سيؤدي إلى تلوثه من الغبار والجزيئات الأخرى، ما يسبب مخاطر صحية على الإنسان.

تراكم البكتيريا

عدم تنظيف كوب الماء بعد كل استخدام بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا، ما يسبب رائحة كريهة ويُعرضك للإصابة بالأمراض.

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