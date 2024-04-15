دراسة تحذر من كريمات تبييض الوجه: تؤدي إلى تفاقم مشكلات الكلى

محمد اسماعيل - القاهرة - حذرت دراسة جديدة أجريت في الهند، من أن الاستخدام الدائم لكريمات تفتيح البشرة يؤدي إلى تفاقم مشكلات الكلى.

ولفتت الدراسة إلى أن هذه الكريمات تعمل على تلبية الطلب المجتمعي للحصول البشرة الفاتحة، ولكن الكمية الهائلة من الزئبق الموجودة داخل هذه المستحضرات معروفة بأنها تضر بوظيفة الكلى.

وأظهرت الدراسة المنشورة في مجلة "الكلى الدولية" الطبية أن استخدام كريمات التفتيح ذات محتوى عالي من الزئبق تؤدي إلى حالات من النفروبثية الغشائية (MN)، وهي حالة تلحق ضرراً بمرشحات الكلى، وتسبب تسرباً زائداً للبروتين في البول.

وقال تقرير لقناة "أن دي تي في" إن هذه المستحضرات متوفرة على نطاق واسع في الأسواق غير المنظمة، وتعد زوراً بنتائج سريعة، لكن مستخدميها لفتوا إلى أن التوقف عنها يؤدي إلى تغيير البشرة إلى لون أكثر داكنا.

وألقى أحد الباحثين، الدكتور ساجيش سيفاداس، من قسم أمراض الكلى في مستشفى Aster MIMS في كيرالا الهندية، باللوم على صناع المحتوى على منصات التواصل والممثلين الذين "يروّجون لهذه الكريمات"، ويدعمون استخدمها.