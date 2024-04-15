دراسة تكشف فوائد تمارين رفع الأثقال لكبار السن

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة، أجراها أعضاء من عدة مؤسسات بحثية في البرازيل، فوائد تمارين رفع الأثقال لكبار السن.

وقال فريق البحث، إن الطريقة التي يتم بها تدريب الأثقال يمكن أن تؤثر على فاعليتها أيضا، بحسب "ستادي فايندز".

ووجد الباحثون أنه من الأفضل للصحة العقلية لكبار السن أن يقوموا بشكل مثالي بتمارين رفع الأثقال 3 مرات في الأسبوع، مع 3 مجموعات من كل تمرين، وألا تكون الحصص التدريبية طويلة جداً، حيث تكفي 6 تمارين.

وقال الباحثون: "هذه معلومات مفيدة، لأننا نفتقر إلى مبادئ توجيهية تتضمن توصيات محددة لتدريبات المقاومة، التي تركز على معايير الصحة العقلية".

ولاحظ الباحثون أن فائدة الصحة العقلية تكون أكبر عندما يتم تدريب الأثقال في مجموعة بسبب الجانب الاجتماعي الإضافي، وخاصة الأشخاص الذين تم تشخيصهم باضطراب القلق أو الاكتئاب.