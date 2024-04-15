تدمر الكلي.. 4 مشروبات تناولها صباحا ترفع ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

هناك الكثير من المشروبات الذي اعتاد الأشخاص على تناولها صباحًا، دون معرفة تأثيرها على صحة الكلى.

لذا وبحسب ما ذكره موقع webmd، إليك المشروبات التي تناولها صباحًا يدمر صحة الكلى.

المشروبات الغنية بالكافيين

الإفراط في تناول الكافيين ينتج عنه تدفق الدورة الدموية، وبالتالي يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، كما أنها تزيد من خطر الإصابة بالجفاف نتيجة التبول المتكرر، مما ينتج عنه خطر الإصابة بحصوات الكلى.

مشروبات الطاقة

مشروبات الطاقة تزيد من الذهاب إلى الحمام بكثرة، مما ينتج عنها خطر الإصابة بالجفاف، وبالتالي يضر بصحة الكلى، ويزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى.

المشروبات الغازية

غنية بالكافيين والمحليات الصناعية التي تزيد من خطر الإصابة بالجفاف، كما تجعلك تعاني من التبول المتكرر لأنها من مدرات البول، وبالتالي يؤثر ذلك سلبًا على صحة الكلى، ويرفع خطر تكون الحصوات.

المحليات الصناعية

هي من أسوأ المشروبات على الكلى، مثل العصائر المعلبة، حيث تجعل الكلى تبذل مجهود مضاعف لتصريفها مما يدمر صحتها على المدى البعيد.

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