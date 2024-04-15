هذا ما يحدث لك إذا تناولت "عظام الدجاج".. فوائد لا تتوقعها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يظن العديد من الأشخاص أن عظام الدجاج من الأعضاء التي لا قيمة لها، دون وعي منهم أنها تُخفي في طياتها فوائد صحية مذهلة.

أوضحت الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريحها لـ "الخليج 365"، أن تحتوي عظام الدجاج على العديد من العناصر الغذائية الأساسية، مثل الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم.

وتابعت، توفر العديد من الفوائد الصحية، حيث تساعد على تعزيز صحة العظام، فضلا عن، الحفاظ على صحة الأسنان ومنع تسوسها.

وأضافت، كما يساهم الكولاجين الموجود به في تحسين صحة البشرة والشعر، وزيادة نضارتها، ومنع ظهور التجاعيد.

وأوضحت أيضا، أنها مصدر غني بالبروتين الذي يعمل على بناء العضلات، وإصلاح الأنسجة، والشعور بالشبع، وبالتالي إنقاص الوزن بسهولة.

كما تحتوي أيضا على الجيلاتين، وهو بروتين يُحسن وظائف الجهاز الهضمي، وامتصاص العناصر الغذائية.

ونصحت أخصائية التغذية بضرورة طهي عظام الدجاج جيدا على درجة حرارة عالية قبل تناولها، لقتل أي بكتيريا ضارة موجودة بها.

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