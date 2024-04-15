أكثر نوع طعام تحبه الكلى- لن تتخيل تأثيره على جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

منذ آلاف السنين، يٌعرف الثوم بفوائده الصحية المتعددة، ووصفه البعض بأنه "طعام الكلى المفضل".

ووفقا لموقعي "health" و"cnet" نوضح خصائص الثوم المذهلة للحفاظ على صحة الكلى وحمايتها من الأمراض المزمنة.

ما الذي يميز الثوم عن غيره من الأطعمة؟

بديل صحي للملح والتوابل

الثوم غني بنكهة قوية تقلل من الحاجة إلى إضافة الملح أو التوابل المضاف إليها الفوسفور إلى الوجبات، وهو عنصر غذائي مهم يجب على مرضى الكلى الحد من تناوله.

غني بمركب الأليسين

الثوم يلعب دور وقائي ضد الإصابة بأمراض الكلى المزمن، وذلك بفضل احتوائه على مركب الأليسين، الذي يمتلك قدرة على تحسين وظائف الكلى لدى المرضى.

الخصائص المضادة للالتهابات

يساهم استهلاكه أيضا في تقليل الالتهاب في الجسم الذي يُزيد خطر الإصابة بأمراض الكلى.

مضادات الأكسدة

كما أنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة القوية، التي تحارب الجذورة الحرة التي تسبب تلف الكلى.

خفض ضغط الدم

يساهم الثوم في خفض ضغط الدم المرتفع، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض الكلى.

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