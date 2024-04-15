هل اللب الأسمر يزيد الوزن؟- الإجابة ستفاجئك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

اللب الأسمر من أنواع المكسرات الغنية بالألياف والمعادن، ولكن يخشى الكثير تناوله اعتقادا منهم أن يسبب زيادة الوزن، فما حقيقة هذا الأمر؟

وفقا لموقعي "health" و"womenshealth"، يحتوي اللب الأسمر على نسبة عالية من الألياف الغذائية، وهي عنصر غذائي مهم يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول ممكنة، ما يقلل من كمية الطعام التي يتم تناولها خلال اليوم.

كما تؤدي التأثيرات المضادة للأكسدة وللالتهابات لحمض الكلوروجينيك الموجود به، دورا مهما في إنقاص الوزن.

فضلا عن، أنه غني بنسبة عالية من البروتين، الذي يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية، ما يؤدي إلى التخلص من الكيلو جرامات الزائدة في الجسم.

فوائد أخرى للب الأسمر

- يمتلك خصائص طبيعية مضادة للميكروبات وللبكتيريا، ما يساعد على صد الجراثيم التي يمكن أن تسبب لك المرض.

- غني بالسلينيوم والزنك، اللذين يلعبان دورا مهما في تقوية جهاز المناعة ضد الأمراض والعدوى.

- يدعم صحة القلب، وذلك بفضل احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والألياف الغذائية.

- المكونات النشطة بيولوجيا الموجودة به تعمل على خفض نسبة السكر في الدم، وعلاج مقاومة الأنسولين.

- غني أيضا بفيتامين E، الذي يحمي الخلايا من التلف المرتبط بالشيخوخة والأمراض المزمنة، بالإضافة إلى، تكوين خلايا الدم الحمراء.

- كما يحتوي على مركبات نباتية تسمى فيتوستيرول والتي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول.

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