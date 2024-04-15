هذا ما يحدث للدماغ عند الإصابة بجرثومة المعدة - تأثيرات غير متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

جرثومة المعدة من المشكلات الصحية الشائعة التي تصيب العديد من الأشخاص، وينتج عنها أعراض مزعجة، تتمثل في الغثيان والقيء، ولكن يجهل البعض أن هناك تأثير غير مألوف على صحة الدماغ.

وبحسب ما ذكره موقعي webmd، Healthline، إليك ما تفعله بكتيريا المعدة بصحة الدماغ.

- زيادة الشعور بالتوتر والقلق.

-تغيير الحالة المزاجية والشعور بالإزعاج.

- الشعور بالدوار وعدم القدرة على الإتزان.

- الإصابة بالصداع الشديد.

أعراض تحذيرية لجرثومة المعدة، تشمل ما يلي:

غثيان.

ألم المعدة الشديد.

القيء، ويمكن أن يكون مدمم.

الشعور بالتعب.

التهاب بطانة المعدة.

خسارة الوزن غير المبرر.

فقدان الشهية.

نصائح وقائية لتجنب جرثومة المعدة، تتمثل فيما يلي :

1- التأكد من نظافة الأطعمة خاصًة إذا كنت تتناول خارج المنزل.

2- تجنب الأطعمة الغير مطهية جيدًا، لأن البكتيريا تقتل بالطهي الجيد.

3- التأكد من نظافة الأيدي قبل تناول الطعام.

4- التأكد من نظافة الأواني الخاصة بطهي الطعام.

5- التباعد عن المصابين بجرثومة المعدة لأنه يمكن أن ينتقل عن طريق الرزاز، والمنطقة التناسلية.

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