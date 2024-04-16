ما أسباب وأعراض متلازمة النفق الرسغي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

قال الدكتور ميشائيل فيندلر، جراح اليد الألماني، إن متلازمة النفق الرسغي، حالة طبية شائعة تحدث بسبب انحصار العصب المتوسط في النفق الرسغي، وهو الممر الضيق الواقع بين اليد والساعد.

أسباب وعوامل الخطر

الإجهاد المفرط للمعصم

يعد الإفراط في استخدام اليدين، خاصة مع حركات المعصم المتكررة، مثل استخدام فأرة الكمبيوتر لفترات طويلة، أحد أهم أسباب الإصابة بمتلازمة النفق الرسغي.

الأمراض المزمنة

تلعب الأمراض المزمنة، مثل الروماتيزم وداء السكري، دورا مهما في زيادة خطر الإصابة بالمتلازمة.

التغيرات الهرمونية

تتعرض النساء بشكل أكبر لخطر الإصابة بمتلازمة النفق الرسغي خلال فترة الحمل أو مرحلة انقطاع الطمث، وذلك بسبب التغيرات الهرمونية التي تحدث في هذه المراحل.

الأعراض:

وخز وخدر وألم في اليد، خاصةً في الإبهام والسبابة والوسطى.

امتداد الألم إلى الذراع.

العلاج

يمكن استخدام جبيرة المعصم للمساعدة في تقليل الضغط على العصب المتوسط وتخفيف الأعراض.

كما يلجأ الطبيب إلى حقن الكورتيزون لتخفيف الالتهاب والألم، فضلا عن، في الحالات الشديدة، قد تكون الجراحة ضرورية لتخفيف الضغط على العصب المتوسط، وتتم عن طريق قطع الرباط الرسغي فوق النفق الرسغي، ما يقلل الضغط على العصب، وإزالة الأنسجة التي تقيده.

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