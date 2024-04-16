4 مكملات غذائية احذر الإفراط في تناولها- تهدد صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - المكملات الغذائية مصدرا مهما للحصول على الفيتامينات والمعادن الضرورية للحفاظ على صحة الجسم، إلا أن الإفراط في تناولها يسبب مخاطر صحية جسيمة، خاصة مع بعض أنواع الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون.

تحذير من الإفراط في تناول بعض المكملات الغذائية

حذر الدكتورالروسي ويندولين غوزانسكي، من مخاطر الإفراط في تناول بعض أنواع المكملات الغذائية، خاصةً تلك التي تحتوي على الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، مثل فيتامينات أ، د، هـ، وك، لأنها ستتراكم في الجسم بشكل يمكن أن يسبب السمية، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".

وتابع، من تناول جرعات زائدة من المكملات الغذائية التالية، حيث يمكن أن تسبب ضررا للجسم:

الكالسيوم

الكالسيوم المعدن الأكثر وفرة في الجسم، حيث يُشكل 98% منه تقريبًا مكونًا أساسيًا للعظام، بينما يلعب دورًا مهما في صحة الأسنان والوظائف الحيوية الأخرى مثل انقباض الأوعية الدموية وتخثر الدم.

ومع ذلك، فإن الإفراط في تناوله، خاصة من خلال المكملات الغذائية، يسبب ضررا كبيرا، مثل آلام البطن والغثيان والتقيؤ، وحتى حصوات الكلى ومشاكل في القلب.

وقال غوزانسكي: "مع أي جرعة تزيد عن 2200 مغ في اليوم، سنبدأ بالقلق من حدوث اضطراب في المعدة أو احتمال تعرض الناس لحصوات الكلى".

وأضاف، بشكل عام، يحتاج الأفراد إلى 1000 إلى 1200 مغ يوميا، اعتمادا على العمر والجنس.

الحديد

في بعض الحالات، مثل الحمل، تكون مكملات الحديد ضرورية لضمان حصول الجسم على كمية كافية من هذا المعدن المهم.

لكن، يجب الحرص على عدم تناول جرعة زائدة من الحديد، حيث يسبب آثارا جانبية مزعجة، مثل الغثيان، التقيؤ، الإسهال.

فضلا عن، للجرعة الزائدة من الحديد أن تُلحق الضرر ببعض الأعضاء الرئيسية، مثل مشكلات في الكبد والقلب لأنه يترسب في الأنسجة.

وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) بتناول 8 إلى 18 مغ يوميا، اعتمادا على العمر والجنس.

فيتامين أ

من المهم ملاحظة أن فيتامين أ ينتمي إلى عائلة الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، ما يعني أنه يتراكم في الجسم ويسبب تسمما للكبد في حال تناوله بكميات زائدة عن الحد.

ويمكن أن تسبب الجرعة الزائدة من الفيتامين بعض الأعراض، مثل الغثيان والتقيؤ والدوار والرؤية الضبابية، إلى جانب الصداع الشديد ومشاكل في العضلات.

فيتامين د

الحصول على كمية كافية من فيتامين د ضروري لصحة العظام ووظائف الكلى والعضلات.

لكن الإفراط في تناوله يسبب مشكلات صحية خطيرة، مثل ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم، بالإضافة إلى الغثيان والتقيؤ وجفاف الفم والإسهال وفقدان الوزن، وحتى الفشل الكلوي.

ويحتاج الشخص العادي إلى ما بين 600 و 800 وحدة دولية من فيتامين د يوميا.

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