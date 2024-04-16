5 أطعمة تساعد على تقليل أعراض القولون العصبي

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني الكثير من الأشخاص من أعراض القولون العصبي المزعجة، مثل الانتفاخ والتشنجات والإمساك أو الإسهال.

ولكن، هناك بعض الأطعمة التي تساعد في تهدئة القولون وتخفيف هذه الأعراض، وفقا لموقع "Daily Medical".

اللحوم الخالية من الدهون

لاحتوائه على البروتينات التي يمكن للجسم أن يهضمها بسهولة بسبب عدم احتوائها على الدهون.

الأسماك

خيار ممتاز لمرضى القولون العصبي، لأنها تقلل من الالتهابات، والتي تسبب تهيج أعراض القولون.

الخضراوات

غني بالألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد في تنظيم حركة الأمعاء، وتخفيف أعراض القولون العصبي.

المكسرات

المكسرات مثل الجوز واللوز وعين الجمل، مصدرا غنيا بالألياف القابلة للهضم والمفيدة لصحة القولون.

شوربة العظام

تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي قد تكون مفيدة للأمعاء، والتي تساعد على تخفيف ألم القولون العصبي.

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