العدو الأول للمرارة.. احذر تناول هذا النوع من الطعام الشهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

على الرغم من فوائد تناول البيض على وجبة الإفطار، إلا أنه يُشكل ضررا ويصبح عدوا خفيا لصحة المرارة دون أن تدري، وفقا لموقعي "medicalnewstoday" و"health".

تأثير تناول البيض على صحة المرارة

نسبة عالية الدهون

يحتوي البيض على نسبة عالية من الدهون، وتناول كميات كبيرة من الدهون يؤدي إلى الضغط على المرارة.

زيادة إفراز الصفراء

يُحفز البيض إفراز المرارة للصفراء، وذلك يسبب تفاقم أعراض التهاب المرارة لدى بعض المرضى.

البيض غني بالكوليسترول

اتباع نظام غذائي غني بالكوليسترول عامل خطر رئيسي لزيادة تكوين حصوات المرارة، ما يؤدي إلى ألم المرارة والتهابها.

أسباب ألم المرارة

- حصوات المرارة

السبب الأكثر شيوعًا لألم المرارة، حيث تتكون من رواسب صلبة تتشكل داخل المرارة.

وتسبب انسدادا في القناة الصفراوية، ما يؤدي إلى ألم حاد في الجزء العلوي الأيمن من البطن.

- التهاب المرارة:

يحدث بسبب انسداد القناة الصفراوية، ويسبب ألمًا حادًا مصحوبا يغثيان وقيء وحمى.

- التهاب البنكرياس

هو التهاب يصيب البنكرياس، وهو عضو مسؤول عن إنتاج الإنزيمات الهضمية والهرمونات.

- المرض الشديد

يمكن أن يسبب المرض الشديد في حدوث تلف في الأوعية الدموية وتقليل كمية الدم المتدفقة إلى المرارة، ما يؤدي إلى التهاب المرارة.

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