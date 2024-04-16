علامات في الأظافر تكشف أن قلبك في خطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يواجه بعض الأشخاص تغييرات في الأظافر دون معرفة أنها تنذر بمشكلة خطيرة بالقلب، لذا في السطور التالية سوف نتعرف على التغييرات التي تكشف إقتراب خطر من القلب.

وبحسب ما ذكره موقعي health Foot Ankle، webmd، إليك العلامات التي تظهر على الأظافر تكشف وجود خطر على صحة القلب

نزيف منشق داخل الأظافر

عادة ما تكون عبارة عن جلطات دموية صغيرة تجري عموديًا تحت الأظافر وتكاد تكون غير مرئية للعين المجردة، لذا إذا لاحظت خطوطًا صغيرة ذات لون بني محمر، فقد تحذرك من الإصابة بعدوى في القلب، والأكثر شيوعًا هو التهاب الشغاف، وهو عدوى بكتيرية تنتقل من الفم إلى مجرى الدم، مما يؤدي في النهاية إلى بطانة القلب.

التعجر

التعجر هو حالة جسدية تتميز بالتغيرات في المنطقة الواقعة تحت الأظافر وحولها، وفي كثير من الأحيان، وتظهر الأصابع في هذه الحالة منتفخة وتكون أكثر تقوسًا واستدارة، وسيكون الجلد المحيط بها لامعًا على نحو غير عادي، وغالبًا ما تحدث تلك الحالة عن الإصابة بأمراض القلب لأنها تسبب انخفاض مستويات الأكسجين هي السبب.

انحلال الظفر

عبارة عن إنفصال الظفر من مكانه، عادة ما يحدث هذا الأمر نتيجة الإصابة بالصدمة، ولكن إذا تكرر الأمر، فتكون علامة على الإصابة بأمراض القلب، أو تشير إلى ارتباطات جهازية أخرى مثل فقر الدم وأمراض الرئة واضطرابات الغدة الدرقية.

برودة الأظافر

إذا كان القلب يواجه صعوبة في ضخ الدم، فسوف يتسبب ذلك في تأثير مضاعف على الدورة الدموية، مما يؤدي إلى تصلب الشرايين، أو تراكم الترسبات داخل الشرايين، وبالتالي ضعف الدورة الدموية في الأطراف.

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