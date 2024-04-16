تدمر دماغك.. احذر تناول هذه المشروبات تسبب الزهايمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يجب الإنتباه جيدا لنوع المشروب قبل الإقدام على تناوله، لأن هناك مشروبات يعتاد الكثير من الأشخاص على احتسائها تشكل خطرا كبيرا على صحة المخ، حيث تؤدي إلى تدمير الدماغ.

وبحسب ما ذكره موقعي mayoclinichealthsystem، health، إليك المشروبات التي تضر صحة الدماغ.

مشروبات غازية

تعد المشروبات الغازية غنية بالمكونات المضرة بما في ذلك المحليات الصناعية، والصودا، والمواد الحافظة، وتناولها بشكل دوري تزيد من التأثير السلبي على صحة الدماغ، حيث تزيد من خطر الإصابة بضعف الذاكرة، وعلى المدى البعيد الإصابة بالخرف المبكر.

مشروبات الطاقة

تحتوي مشروبات الطاقة على نسبة عالية من المنبهات التي يمكنها أن تلحق الضرر بصحة الدماغ، كما أنها تزيد من صعوبة التركيز وزيادة الشعور بالتوتر والقلق، وتعيق القدرة على النوم جيدًا.

العصائر المعلبة

تحتوي العصائر المعلبة على المحليات الصناعية، التي تؤدي إلى تدهور الوظائف الإدراكية، وضعف الذاكرة وبالتالي زيادة خطر الإصابة بالزهايمر المبكر.

الكحوليات

تناول الكحوليات يلحق الضرر بصحة الدماغ، حيث ينتج عنها تلف في الخلايا العصبية بمناطق مختلفة بالدماغ، كما يؤدي إلى ضعف التركيز، وزيادة الشعور بالصداع.

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