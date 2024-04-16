لن تتخيل تأثير تناول الكبدة على جسمك ومستويات الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يعشق الكثير من الأشخاص تناول الكبدة لمذاقها اللذيذ وقيمتها الغذائية العالية، ولكن يجهل البعض أن بالرغم من ذلك هناك تأثيرات غير متوقعة عند تناولها، سنتعرف عليها السطور التالية.

وبحسب ما ذكره موقع webmd، eatthis، إليك تأثير تناول الكبدة على مستويات الكوليسترول بالدم والصحة العامة.

تعتبر الكبدة من مصدر حيواني، التي لها تأثيرات سلبية على الكوليسترول في الدم، حيث تزيد من الدهون الثلاثية لأنها غنية بالدهون المشبعة وغنية بنسبة مرتفعة من الكوليسترول، وبالتالي تزيد من خطر ارتفاع مستويات الكوليسترول الكلي والضار، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تأثير الإفراط في تناول الكبدة علي الصحة العامة

الإصابة بتسمم فيتامين أ

الكبدة غني بفيتامين أ، الذي يلعب دورًا هامًا في صحة الجسم وتحديدًا على النظر وصحة الجلد وتقوية جهاز المناعة، ولكن زيادة مستوياته تجعل الكبد في حالة خلل ولا يستطيع معالجتها سريعًا، وسرعان ما تظهر أعراض تسمم فيتامين أ في صورة، الشعور بالدوار، وغثيان المعدة قد يصل إلى القيء، والإصابة بالصداع.

التأثير سلبًا على صحة الحوامل والجنين

تحتوي الكبدة على نسبة مرتفعة من فيتامين أ، الذي يؤثر سلبًا على صحة الأم والجنين، لذا يجب المتابعة مع الطبيب قبل تناولها.

زيادة خطر التسمم

الكبدة من الأطعمة الغنية بمعدن النحاس، مما يتسبب في تراكمها بالجسم، وبالتالي يزيد ذلك من خطر الإصابة بالتسمم خاصًة مصابي "ويلسون".

أمراض القلب والشرايين

ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون المشبعة بصورة مبالغ بها في الكبدة، تزيد من الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي بالدم، وبالتالي يزيد ذلك من خطر تصلب الشرايين، والإصابة بالأزمات القلبية المفاجئة.

الإصابة بالنقرس

تحتوي الكبدة على نسبة مرتفعة من البيورينات التي تزيد من حمض البوليك المسؤول عن ارتفاع خطر الإصابة بالنقرس.

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