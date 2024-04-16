تقي من أمراض القلب والسرطان.. أطعمة تحارب السكتة الدماغية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لا يمكن المبالغة في أهمية ما نأكله عندما يتعلق الأمر بصحتنا، النظام الغذائي الخاص بك له تأثير كبير على صحتك، فمن المعروف أن بعض الأطعمة تزيد أو تقلل من خطر الإصابة بحالات معينة.

وتشمل هذه نوعين من الأطعمة التي ادعى العلماء أنها يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الأمراض القاتلة المحتملة، ما يقلل من خطر الإصابة بالخرف والسرطان وأمراض القلب .

وبحسب إكسبريس، فإن إضافة هذه العناصر إلى نظامك الغذائي بانتظام يمكن أن يساعدك على محاربة الأمراض القاتلة، وفقًا للبحث.

وتشمل الأطعمة التي يجب أن نتناولها أكثر، الخضار الورقية والمكسرات.

خضار ورقية

وهذا يشمل الأطعمة مثل السبانخ واللفت والكرنب والخس.

تعتبر هذه العناصر الغذائية الأساسية للدماغ بسبب العناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك فيتامين K، واللوتين، والفولات، ومجموعة من مركبات الفلافونويد النباتية المفيدة التي تحتوي عليها.

كما أنها مصدر للنترات، وهي مركبات يحولها الجسم إلى نتريت، مما يؤدي إلى استرخاء وتوسيع الأوعية الدموية لتعزيز تدفق الدم إلى القلب والدماغ والعضلات.

اكتشف خبراء التغذية في جامعة راش في شيكاغو أن تناول حصة يومية من الخضار الورقية يؤدي إلى إبطاء التدهور المعرفي المرتبط بالعمر.

عادةً ما أظهر الأشخاص الذين تناولوا حصتين أو أكثر مهارات الذاكرة والتذكر لشخص أصغر منه بـ 11 عامًا.

وفي العام الماضي أظهرت دراسة كبيرة دعمها الصندوق العالمي لأبحاث السرطان وشارك فيها أكثر من 70 ألف شخص أن جرعة يومية من الخضار الورقية يمكن أن تساعد في خفض خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة تصل إلى سبعة بالمائة.

وقالت الدكتورة لينيا باتيل، أخصائية التغذية: "الخضار الورقية الخضراء يمكن أن يكون لها تأثير عميق على الصحة العامة وعلى صحة القلب".

وأظهر الباحثون في معهد أبحاث التغذية التابع لجامعة إديث كوان في أستراليا أن تناول وجبة يومية من الخضار الورقية ساعد على "تقليل خطر الإصابة بضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل كبير" في دراسة أجريت على ما يقرب من 3000 شخص.

المكسرات

فقط 20 جرامًا (أي ما يعادل حفنة بحجم كف اليد) من المكسرات يوميًا يمكن أن تأتي مع عدد كبير من الفوائد الصحية.

وخلص علماء من إمبريال كوليدج لندن والجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا إلى أن آكلي المكسرات يمكن أن يقللوا من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 30 في المائة تقريبا، والسرطان بنسبة 15 في المائة، والوفاة المبكرة بنسبة 22 في المائة.

وجدت مراجعة 29 دراسة من جميع أنحاء العالم، التي نشرت في مجلة BMC Medicine ، أن تناول المكسرات يوميًا يقلل من خطر الوفاة بسبب أمراض الجهاز التنفسي إلى النصف ومن مرض السكري بنسبة 40 بالمائة تقريبًا.

وخلصت الدراسة إلى أن تناول كميات كبيرة من الجوز يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان الكلي والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب، والوفيات الناجمة عن أمراض الجهاز التنفسي، والسكري، والالتهابات.

"في الختام، تقدم نتائجنا دليلا إضافيا على أن استهلاك الجوز قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، والسكتة الدماغية، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان الكلي، والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب، وربما الوفيات الناجمة عن مرض السكري، وأمراض الجهاز التنفسي، والأمراض المعدية.

"تدعم هذه النتائج التوصيات الغذائية لزيادة استهلاك الجوز لتقليل مخاطر الأمراض المزمنة والوفيات."

كما أن لها فوائد أخرى، حيث وجدت دراسة أجريت على 47 ألف رجل ونشرت في المجلة البريطانية للسرطان أن أولئك الذين تناولوا ثلث كوب من المكسرات خمس مرات في الأسبوع انخفض لديهم خطر الوفاة بسرطان البروستاتا بنسبة 34 بالمائة .