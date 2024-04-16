هذا ما يحدث للكوليسترول وقلبك عند إضافة السمن البلدي للطعام.. لن تتوقع تأثيرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكوليسترول مادة دهنية ضرورية لعمل الجسم بشكل سليم، لكن ارتفاع مستوياته في الدم عن المعدل الطبيعي يسبب مخاطر صحية خطيرة، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية.



والسمن أحد أعداء الكوليسترول، حيث يسبب ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم، وفقا لموقعي "health"، و"webmd".

تأثير السمن على مستويات الكوليسترول

الدهون المشبعة



تُشكل نسبة كبيرة من السمن، وهي نوع من الدهون التي تُسبب ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم.



حمض البالمتيك



يحتوي أيضا على نسبة عالية من حمض البالمتيك، الذي يُشكل خطرا كبيرا على صحة الشرايين، ما يزيد خطر ارتفاع مستويات الكوليسترول.



الدهون المتحولة



غني بالدهون المتحولة التي تُشكل خطرا كبيرا على صحة القلب، فهي أكثر ضررا من الدهون المشبعة.

نصائح لتقليل استهلاك السمن

عليك استبدال السمن بالزيوت النباتية الصحية، مثل زيت الزيتون، زيت جوز الهند، زيت دوار الشمس، زيت الذرة، للحفاظ على صحة القلب، وخفض مستويات الكوليسترول الضار.