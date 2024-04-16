هل تشعر برعشة مفاجئة أثناء النوم.. اعرف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الرعشة المفاجئة أثناء النوم قد تنذر بإصابتك بمجموعة من المشكلات الصحية الخطيرة.

مشكلة في الدماغ

في معظم الحالات، ترتبط الرعشة أثناء النوم بمشكلات تؤثر على الدماغ أو الحبل الشوكي.

اضطرابات النوم

الرعشة المفاجئة أثناء النوم يمكن أن تحدث بسبب اضطراب النوم، وفقا لموقع "medicalnewstoday".

الصرع

تحدث الرعشة المفاجئة أثناء النوم في كثير من الأحيان عند الأشخاص المصابين بالصرع.

متلازمة تململ الساق

متلازمة تململ الساق (RLS)، أو مرض ويليس إيكبوم، هو اضطراب يؤثر على النوم وقد يسبب رغبة لا يمكن السيطرة عليها لتحريك الساقين، وعادة ما يكون ذلك بسبب الإحساس بعدم الراحة، مما يؤدي إلى تخفيف الحركة مؤقتا، وقد يحدث هذا عادة في ساعات الليل عندما يكون الشخص جالسا أو مستلقيا مستيقظا.

مرض هنتنغتون

قد يعاني الأشخاص المصابون بمرض هنتنغتون من هزات عضلية لا إرادية، تعرف باسم الرقص، بالإضافة إلى تغيرات في الإدراك والنوم.

ومع تقدم المرض، قد تبدأ حركات العضلات اللاإرادية في التأثير على نوم الشخص.

ألزهايمر

بالإضافة إلى التغيرات المعرفية، قد يعاني الأشخاص المصابون بمرض ألزهايمر من فقدان التنسيق والتحكم الحركي.

مرض الشلل الرعاش

مرض باركنسون هو اضطراب تنكس عصبي يصيب عادة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 عاما تقريبا، تشمل الأعراض ما يلي:

رعشة، أو اهتزاز لا يمكن السيطرة عليه

صلابة العضلات

بطء حركة العضلات

فقدان التنسيق