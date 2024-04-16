بطريقة غير متوقعة.. فتاة تقوم بفعل صادم على متن طائرة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة غريبة، أعلنت فتاة تُدعي "كارولينا جيتس" رغبتها في الزواج من رجل ثري على متن طائرة.

وفقا لموقع "timesofindia"، قامت الشابة باستخدام مكبر الصوت على متن الطائرة لإعلان رغبتها في الزواج من أغني شخصا على متن رحلة جوية متجهة من ميامي إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

طلبت كارولينا من المضيفة مساعدتها لتحقيق هدفها، ما أثار الجدل بين الركاب ودهشتهم.

أعربت البالغة من العمر 29 سنة، عن رفضها لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفضل مقابلة الأشخاص بشكل مباشر، ولذلك، قررت خوض تجربة مبتكرة للبحث عن زوجها المثالي على ارتفاع آلاف الكيلومترات.

وظهرت الفتاة في مقطع الفيديو المُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تحمل لافتة جاء فيها :"مرحبا يا شباب، أنا كارولينا جيتس، أبحث عن زوج غني، مقعدي هو 2A، من فضلك تقدم لي إذا كنت غنيا".

ردود فعل الركاب



وتابعت، أشاد الكثير من الركاب بإعلان الفتاة بتصفيق حار، بينما عبر آخرين عن استغرابهم وسخريتهم من تصرفها.

وخرج الطيار من قمرة القيادة لإلقاء نظرة على الضجة التي حدثت.

وسرعان ما انتشر المقطع على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصد أكثر من 1.5 مليون مشاهدة.