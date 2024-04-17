طريقة عمل الكورن دوج المقرمش للأطفال.. وصفة سريعة ولذيذة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكورن دوج المقرمش من الوصفات اللذيذة، التي يعشقها الأطفال، ويمكن إعدادها في خطوات بسيطة، لتصبح مثل الجاهزة، بحسب الشيف ساندرا مكاري، ببرنامج «تيك أوي» على قناة cbc sofra.

مقادير كورن دوج مقرمش

هوت دوج سليم.

أسياخ خشبية.

جبنة موتزاريلا مقطعة أصابع، ويمكن استخدامها مبشورة.

الطبقة الخارجية:

كمية من الدقيق تكفي لتغليف الهوت دوج.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من السكر الأبيض.

1 بيضة حجم كبير، أو 2 حبة بيض حجم صغير.

من نصف كوب إلى كوب حليب.

الطبقة المقرمشة

بقسماط خشن جاهز أو من العطار.

زيت غزير للقلي.

للتقديم

صوصات تقدم بجانب الهوت دوج.

أوراق كابوتشا

طريقة عمل كورن دوج مقرمش

يقطع الهوت دوج إلى نصفين، نقطع الهوت تشبه الأصابع، يتم غرز كل قطعة من الهوت دوج في السيخ الخشبي وغرز قطعة من جبن الموتزاريلا.

في وعاء يتم تحضير الطبقة الخارجية، بوضع الدقيق والملح والسكر والبيض واللبن، والتقليب جيدًا حتى تصبح عجينة، ونغمر الأسياخ فيها، ثم نضعها في زيت قلي غزير على نار متوسطة ونقليها ونقدمها ساخنة مع الصوصات، مثل صوص الهاني مسترد.