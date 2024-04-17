البلوزة ذات الأكمام المفتوحة نجمة موضة الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

تمثل البلوزة ذات الأكمام المفتوحة نجمة الموضة النسائية في ربيع/صيف 2024، لتمنح المرأة تهوية جيدة من ناحية وإطلالة متفردة من ناحية أخرى.

وأوضحت مجلة "Elle" أن البلوزة تمتاز بشكل عام بطابع كلاسيكي أنيق، مشيرة إلى أن الأكمام المفتوحة تضفي على البلوزة طابعاً صيفياً جريئاً يساير روح العصر ويعكس تفرد وتميز الأسلوب.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البلوزة ذات الأكمام المفتوحة تأتي هذا الموسم مصنوعة من خامات انسيابية وناعمة، وتكتسي بألوان هادئة مثل الكريمي والعاجي.

كيفية التنسيق

وعن كيفية التنسيق، أوضحت المجلة أن البلوزة ذات الأكمام المفتوحة تمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقها، حيث يمكن تأكيد الطابع الكلاسيكي الأنيق من خلال تنسيقها مع تنورة بليسيه وحذاء باليرينا ذي مقدمة مدببة أو حذاء ذي كعب عال.

كما يمكن الحصول على إطلالة كاجوال ومتحررة، من خلال تنسيق البلوزة ذات الأكمام المفتوحة مع بنطال جينز وحذاء رياضي أو حذاء لوفر مسطح.

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