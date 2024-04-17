ضيف ثقيل على سفرتك.. 5 أطعمة تصيبك بـ تليف الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الكبد هو عضو مهم يساعد على تخليص الجسم من النفايات أو السموم، لذا يجب الحفاظ عليه عن طريق تناول الأطعمة الصحية والحد من الأكلات التي تؤدي إلى تدميره.

الأطعمة الدهنية

وفقا لموقع "webmd"، تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة تجعل من الصعب على الكبد القيام بعمله، وبمرور الوقت قد يؤدي إلى التهاب وتندب هذا العضو المعروف باسم تليف الكبد.

السكر

يؤثر سلبا على الكبد، وذلك لأن جزءا من وظيفته هو تحويل السكر إلى دهون.

لذا إذا قمت بالإفراط في تناوله، فإن الكبد ينتج الكثير من الدهون، وعلى المدى الطويل، يؤدي ذلك إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني.

الأطعمة الخفيفة المعلبة

تناول الوجبات الخفيفة مثل: رقائق البطاطس والمخبوزات تكون محملة بالسكر والملح والدهون.

اللحوم المصنعة

تحتوي على نسبة عالية جدا من الدهون المشبعة، مما يؤدي إلى تلف الكبد ومرض الكبد الدهني غير الكحولي.

الصودا

يؤدي الكثير من السكر المضاف الموجود في الصودا إلى تحويل الكبد للسكر الزائد إلى دهون، مما قد يساهم في الإصابة بمرض الكبد الدهني.

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