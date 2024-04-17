عانت من هذه الأعراض.. نوع سرطان ينهي حياة فتاة بطريقة صادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

توفيت شابة عن عمر يناهز 24 عامًا بعد أشهر فقط من شعورها بألم في حلقها والتهاب في لسانها.

تم تشخيص إصابة آيلا إيليري، من نيويورك في الولايات المتحدة، بسرطان الجلد، وعلى الرغم من إزالة جزء من اللسان وإعادة بنائه، بالإضافة إلى العلاج الإشعاعي والكيميائي، فقد تم اكتشاف أن المرض قد انتشر إلى 13 منطقة أخرى من جسدها، بحسب express.

ولدت أيلا في نيوجيرسي، وانتقلت إلى مدينة نيويورك بعد المدرسة الثانوية لتتبع أحلامها في الفن والرقص.

وازدهرت حياتها المهنية حتى تم تشخيص إصابتها بالسرطان في سبتمبر 2021، في شهر مايو من ذلك العام، بدأت آيلا تشعر بألم في حلقها وظهرت قرحة في لسانها، لكن طبيبين أخطآ في تشخيص حالتها خلال شهرين.

ومع بقاء القروح، أوصى طبيب ثالث بإجراء خزعة في منتصف سبتمبر 2021، وبعد أسبوع، قيل لهم إنها مصابة بسرطان الخلايا الحرشفية.

على الرغم من أن المرض لا يهدد الحياة عادة، إلا أن هذا النوع من سرطان الجلد أصبح أكثر خطورة بسبب وجوده على لسان الفتاة.

خضعت لعملية جراحية بعد ستة أيام فقط من التشخيص، وتمت إزالة ربع لسانها في مستشفى ماونت سيناي في مانهاتن، واستغرقت العملية 11 ساعة، حيث تمت إزالة نصف لسانها قبل إعادة بنائه جزئيًا باستخدام الأنسجة والجلد من فخذها.

ثم مُنحت ستة أسابيع للتعافي من الجراحة قبل بدء العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي.

وخضعت أيلا لـ30 جلسة قاسية من العلاج الإشعاعي خلال ما يزيد قليلاً عن شهر، إلى جانب العلاج الكيميائي الأسبوعي، وعانت من الغثيان والقيء والألم وفقدان صوتها نتيجة العلاج.

وبحلول منتصف شهر يناير ، بدأت أيلا تشكو من عدم كفاية لصقات الفنتانيل لمساعدتها على التغلب على آلامها.

وعندما رأى والداها تدهور حالة ابنتها، طلبا إجراء فحص ضوئي اعتبارًا من منتصف مارس، والذي كشف أن السرطان انتشر في 13 مكانًا في جميع أنحاء جسدها، بما في ذلك العمود الفقري والرقبة والأنف والأذنين.

في هذه المرحلة، كانت أيلا، التي كان وزنها (39.4 كجم)، تعاني من ألم مستمر، وفي مارس، طلبت من والديها مساعدتها على الموت، قائلة لهما: "هذه ليست طريقة للعيش. أرجوكم ساعدوني على الموت".

وقالت والدتها إيمي: "لقد طلبت المساعدة الطبية أثناء الموت، وكانوا يقولون لها: "حسنًا، لماذا تريدين ذلك؟" [أجابت أيلا]: "هذه ليست نوعية الحياة وأنا لا أخاف من الموت. أنا فقط لا أريد أن أشعر بمزيد من الألم".

وقال والد أيلا، دارين، إن طبيب الرعاية التلطيفية أخبرهم أنهم لن يسمحوا لها بالشعور بالألم، مضيفًا أن ابنته كانت تعاني في كثير من الأحيان من الألم على الرغم من الجرعات العالية من الأدوية.

وتابع: "أرادت أن تموت في المنزل، فخرجت من المستشفى وأخبرتها أنها ستحصل على "علاج قوي للألم" والذي قد يتضمن تناول كميات كبيرة من المواد الأفيونية، لكنها لم تتمكن من البقاء في المنزل إلا لمدة أسبوعين لأنها كانت تعاني من ألم شديد واضطرت إلى العودة إلى المستشفى".

ووصف دارين ليلة الأول من أبريل بأنها الأصعب في حياته، وقال: "لم أتمكن من مساعدة ابنتي".

توفيت أيلا في اليوم التالي (2 أبريل) الساعة 6.45 صباحًا، وقال والداها إنه بعد أشهر من الألم والمعاناة، انتهى الأمر.

وفقا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، تشمل العلامات الشائعة لسرطان الجلد ما يلي:

قرحة لا تشفى

بقع حمراء على بشرتك

النمش أو الشامات.