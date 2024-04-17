لسبب صادم.. امرأة تسكب الماء المغلي على زوجها وهذا ما حدث لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ألقت شرطة ولاية أوتار براديش في الهند، القبض على امرأة سكبت الماء المغلي على زوجها أثناء نومه وتعاونت مع أفراد عائلتها لضربه ثم دفعه من الشرفة.

وقال ضابط شرطة: "كان الرجل يزور أهل زوجته عندما ألقت زوجته الماء الساخن عليه ثم قامت الأسرة بضربه"، بحسب ndtv.

اشتبهت الزوجة أمريتا راي في أن الزوج أشيش كومار راي كان له علاقة بامرأة أخرى.

وقال أشيش راي: "كنت أزور أهل زوجي، وصادروا هاتفي المحمول ومفاتيح دراجتي النارية، وعندما طلبت المفاتيح، قالوا إن عليك البقاء اليوم، فوافقت على ذلك، ثم نمنا جميعا".

"في الساعة الثالثة ليلاً، قالت زوجتي إنها ستذهب إلى الحمام، وكانت أختها قد أعدت الماء المغلي، وألقت الماء عليّ بينما كنت نائماً، وعندما حاولت الركض، أمسكوا بي، لقد ضربوني على رأسي أيضًا"، كما أضاف.