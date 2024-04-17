أموال كثيرة في الطريق لمواليد 6 أبراج فلكية- خبيرة أبراج تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت خبيرة الأبراج والتاروت إيمان خير عن أبراج فلكية لديها انفراجة مالية الفترة المقبلة.

وقالت إيمان عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، أموال كثيرة في الطريق لأصحاب الأبراج المائية مثل: برج الحوت والسرطان والعقرب.

وتابعت خبيرة الأبراج، وأيضا الأبراج الهوائية مثل: برج الجوزاء والميزان والدلو خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل بداية من ١٥ إلى٢١ الشهر الجاري.

وأضافت خبيرة التاروت، سوف تحصل مواليد هذه الأبراج على مكافأة متأخرة أو أموال أو ترقية.

ونصحت إيمان مواليد هؤلاء الأبراج، بإخراج ١٠ ٪؜ من هذه الأموال صدقة.

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