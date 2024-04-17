بأسعار تبدأ من 400 جنيه.. أرخص 5 مكيفات محمولة في مصر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وبدء الموجات الحارة، يتجه البحث عن مكيفات الهواء ذات الأسعار المقبولة والرخيصة في ظل ارتفاع أسعار الأجهزة مؤخرا.

ووفقًا لموقع التسوق الإلكتروني "أمازون"، توجد العديد من أنواع التكييفات الشخصية التي يبدأ سعرها من نحو 400 جنيه ولا تتخطى حاجز الـ600 جنيه.

1- يتوفر عبر الموقع مبرد صغير محمول لتبريد الغرفة من "جيه بي إنتربرايز"، وهو مكيف هواء محمول للمنزل والمكتب، مرطب ومنقي للهواء بسعر 499 جنيها.

تم تصميم مبرد الهواء المحمول لتبريد المساحات الصغيرة بسرعة وكفاءة، وهو سهل الاستخدام من خلال ملء خزان المياه وتوصيله وتشغيله، كما يتميز بإضاءة ليد مدمجة، وهو صديق للبيئة وموفر للطاقة.

2- مكيف هواء مرطب مزود بمروحة تبريد محمولة، من نوع جينيريك، محمول وله شاشة رقمية، يتوفر بسعر 599 جنيها.

3- مكيف هواء المحمول الشخصي لسطح المكتب من ديكديل، جهاز تبريد وتنقية الهواء USB، مزود بمروحة صغيرة مع اضاءة LED بـ 7 ألوان للمنزل أو المكتب بسعر 476 جنيها.

4- يتوفر عبر الموقع كذلك مبرد 3 في 1 محمول مع مؤقت 12 ساعة، وسعة قدرها 500 مل، ومروحة سطح المكتب مزود طاقة USB بسرعتين، ومروحة تبريد هواء صغيرة شخصية، مناسب للغرفة الصغيرة والمكتب بسعر 417 جنيها فقط.

5- مبرد هواء مطور 3 في 1، يعمل كمروحة مكتب ومكيف هواء بإضافة مكعبات الثلج ومرطب، وينتج بالهواء البارد الرطب في 3 ثوانٍ بسعر 500 جنيه.

اقرأ أيضا:

هذا ما يحدث للكوليسترول وقلبك عند إضافة السمن البلدي للطعام.. لن تتوقع تأثيرها

4 أبراج فلكية النحس بيجري وراهم في شهر أبريل

على كل رجل الانتباه إليها.. احذروا العلامة الأولى لسرطان الخصية

عادة شهيرة خاطئة تدمر قلبك.. حسام موافي يكشف

واقعة غريبة.. "جرس كنيسة" ينهي حياة سائح بهذه الطريقة الصادمة