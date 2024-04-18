لا تأكلها في الصباح.. 4 أطعمة ومشروبات تضر خصوبة الرجل وتقلل الحيوانات المنوية

محمد اسماعيل - القاهرة - خصوبة الرجل عنصر مهم في عملية الإنجاب، وتعتمد على تفاعل العديد من العوامل، ويقول الدكتور حازم علي، استشاري التغذية العلاجية، لـ"الخليج 365"، إن الرجال الذين يتناولون الكثير من الوجبات السريعة، خاصة في الصباح يكونون أكثر عرضة لانخفاض عدد الحيوانات المنوية.

الأسماك عالية الزئبق

نسبة السُمية في الزئبق يمكن أن تؤثر في الخصوبة، حيث يمكن أن يسبب انخفاض عدد الحيوانات المنوية وحركتها.

المشروبات التي تحتوي على نسبة كافيين عالية

الرجال الذين يتناولون الكثير من الكافيين، يكونون أكثر عرضة لانخفاض عدد الحيوانات المنوية وحركة الحيوانات المنوية، كما أن لديهم نسبة خطر أعلى للإصابة بمشكلات في الخصوبة.

فول الصويا

يحتوي فول الصويا على مواد تسمى مضادات الإستروجين، والتي يمكن أن تؤثر في إنتاج الحيوانات المنوية.

منتجات الألبان عالية الدسم

الرجال الذين يتناولون الكثير من منتجات الألبان عالية الدسم يكونون أكثر عرضة لانخفاض عدد الحيوانات المنوية.

نصائح طبية مهمة للحفاظ على الخصوبة

قلل من تناول الوجبات السريعة.

اختر الأسماك منخفضة الزئبق مثل السلمون والتونة المعلبة في الماء.

الألبان قليلة الدسم أو خالية من الدسم.

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