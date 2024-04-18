موجود في كل أكلة.. مكون غذائي يسبب تلف الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يرتبط تناول الكثير من الملح يرتبط بارتفاع ضغط الدم، لكن أشارت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة جينان بالصين، ونُشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية، إلى أنه قد يؤدي أيضا إلى تلف الكبد.

ويرتبط تناول الصوديوم الزائد "الملح" بارتفاع ضغط الدم، وهو سبب رئيسي لأمراض القلب والسكتة الدماغية، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

ويبلغ متوسط ​​تناول الصوديوم اليومي للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وما فوق أكثر من 3400 ملليجرام من الصوديوم، أي أكثر من ضعف الحد الأقصى البالغ 1500 ملليجرام الذي أوصت به الإرشادات الغذائية الوطنية لمعظم البالغين، وفق ما جاء في موقع "medicalnewstoday".

وأدى تناول الكثير من الملح إلى تغيرات في خلايا الكبد المرتبطة بالتليف، مثل الخلايا المشوهة، وارتفاع أو انخفاض معدلات موت الخلايا.

ويحدث تليف الكبد عندما يكون هناك تراكم مفرط لبروتينات مثل: الكولاجين الذي يدعم الخلايا التي تقوم بعمل الكبد، على سبيل المثال: تحطيم الخلايا القديمة والتالفة واستقلاب الدهون للحصول على الطاقة.

وقد يتسبب تناول الكثير من الملح في تلف الكبد وتليفه لدى البالغين من خلال الإجهاد التأكسدي الذي يحدث عندما يختل التوازن بين إنتاج أنواع الأكسجين التفاعلية (الجذور الحرة) ومضادات الأكسدة، ويمكن أن يؤدي هذا الخلل إلى زيادة الخلايا الالتهابية وتعزيز موت خلايا الكبد، مما يؤدي إلى التليف التدريجي.

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