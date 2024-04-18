علامات لن تتوقعها في الفم تنذر بإصابتك بسرطان خطير.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يصاب الكثيرون بمشكلات في الفم، مثل آلام الأسنان وتقرحاته، ولهذا السبب يجب دائما إجراء فحوصات منتظمة للأسنان، للتأكد من تلقي العلاج المناسب، وفي بعض الأحيان قد تكون مشكلات الأسنان علامة على شيء خطير.

وكشف فراخ حميد، طبيب الأسنان، بعض الأعراض التي تظهر في الفم ويمكن أن تكون علامة على سرطان الفم الذي يؤثر على الفم واللسان والحلق والرقبة، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وهناك 6 أعراض يجب الحذر منها، تشمل ما يلي:

آلام الحلق

الشعور المستمر بآلام الحلق يمكن أن يكون علامة مبكرة للإصابة بسرطان الفم.

تغيرات صوتية أو بحة في الصوت

إذا لاحظت تغيرات مستمرة في صوتك، خاصة إذا كنت تواجه مشكلة في التحدث بصوت عالٍ أو بوضوح، فقد يكون هذا علامة على شيء أكثر خطورة.

تورم العقد الليمفاوية

يمكن أن يكون تضخم الغدد الليمفاوية، وخاصة في الرقبة، مؤشرا على حالات صحية مختلفة، بما في ذلك سرطان الفم، وإذا لاحظت تورما في رقبتك مستمرا أو ينمو، فيجب استشارة الطبيب فورا.

صعوبة في المضغ أو البلع أو التحدث

مواجهة صعوبة في المضغ أو البلع أو التحدث قد تكون أيضا مؤشرا على الإصابة بسرطان الفم.

خدر في الفم

يمكن أن يكون الخدر أو الأحاسيس غير العادية في الفم أو الشفتين أو اللسان، خاصة عندما يكون مستمرا أو مصحوبا بتغير اللون، علامات تحذيرية لسرطان الفم.

أسنان فضفاضة

الأسنان التي تصبح فضفاضة دون أي سبب واضح يمكن أن تكون علامة على سرطان الفم.

أعراض سرطان الفم

القروح التي لا تشفى

ألم الفم

بقع حمراء أو بيضاء في الفم أو الحلق

صعوبة البلع

مشاكل في الكلام

كتلة في الرقبة

فقدان الوزن

رائحة الفم الكريهة

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