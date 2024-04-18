5 علامات خفية تشير لمشكلة خطيرة في كليتيك.. راقب لون البول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكليتان مسؤولتان عن تصفية الدم وإزالة السموم من الجسم، وتنظيم توازن السوائل والمعادن، ولكن قد تُصاب الكلية بأمراض خطيرة تؤثر على وظائفها وتسبب مضاعفات صحية خطيرة.

ووفقا لموقع "health"، توجد 5 علامات خفية تشير إلى مشكلة خطيرة في كليتيك.

فقر الدم

الكليتان مسؤولتان عن إنتاج هرمون يُسمى "الإريثروبويتين"، يعمل على تحفيز نخاع العظام على إنتاج خلايا الدم الحمراء.

عندما تُصاب الكلى بأمراض تؤثر على وظيفتها، فإنها لا تنتج ما يكفي من هذا الهرمون، ما يؤدي إلى انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء في الجسم، ويسبب ذلك فقر الدم.

البول الدموي أو الرغوي

الدم في البول علامة على وجود عدوى في المسالك البولية أو حصوات الكلى.

عندما تتضرر الكلى، فإنها تسمح بتسرب كميات صغيرة من الدم في بعض الأحيان تلاحظه في البول، وفي حالات أخرى يكون الدم مجهريا، لذلك لا يمكن التقاطه إلا من خلال تحليل البول الروتيني.

تورم الساقين والقدمين

الورم إحدى أهم العلامات الخفية التي تشير إلى وجود مشكلة خطيرة في الكلى، حيث يسبب عدم قدرتها على تصفية الملح من الجسم إلى تراكم السوائل في الجسم وظهور الوذمة أو التورم، خاصة في الأجزاء السفلية من الجسم مثل الكاحلين والقدمين والساقين.

فقدان الشهية

عندما تكون مصابا بمرض في الكلى، تتراكم السموم في جسمك، ما يؤثر على شهيتك، بالإضافة إلى الإصابة بالغثيان والقيء.

تشنجات العضلات

خلل توازن الإلكتروليتات من المضاعفات الخطيرة لأمراض الكلى الشديدة، وفي هذه الحالة تفقد الكليتان قدرتهما على تنظيم مستويات الأملاح والمعادن في الجسم، ما يزيد احتمالية الإصابة بتشنج العضلات والشعور بوخز وتنميل في الذراعين والساقين.

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