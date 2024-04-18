حمولته 235 شخصا في المرة الواحدة.. ما قصة أكبر أسانسير في العالم؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

صممت شركة المصاعد الفنلندية KONE أكبر مصعد للركاب في العالم داخل مبنى مركز Jio العالمي في مدينة مومباي بالهند.

وجرى تصميم المصعد لتلبية احتياجات مجموعات كبيرة ممن يحضرون حفلات الزفاف أو المعارض في مركز المؤتمرات الحديث، وتبلغ مساحته 25.78 متر مربع، لذا فهو يتسع لـ235 شخصا في المرة الواحدة، ونظرا لحجمه الهائل، فهو يحتوي على 18 بكرة كبيرة، و9 كابلات فولاذية، وقضبان مثبتة فوق أعمدة فولاذية، وفقا لموقع "odditycentral".

ويتميز أكبر مصعد للركاب في العالم بباب زجاجي فريد من نوعه له أربعة ألواح، وجدران زجاجية توفر إطلالات بانورامية، وسقف مرصع بالكريستال، وعلى الرغم من أنه ينتقل بين خمسة طوابق فقط، وبسرعة متر واحد في الثانية، فإنه يتميز أيضا بأريكتين مريحتين ليستريح عليهما الركاب.

وقال أميت جوسين، المدير الإداري لشركة KONE Elevators India: "نحن نفخر بتقديم حلول مصممة خصيصا للمشاريع الفريدة".

ولم تكشف شركة KONE عن سعر هذا المصعد المصمم، ولكنه لا يمكن أن يكون رخيصا.

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