أسهل طريقة لعمل طبق التونة.. «حضريها في 4 خطوات بسيطة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

التونة واحدة من الأطباق اللذيذة والمحببة بالنسبة لكثيرين، فإلى جانب غناها بالبروتينات والقيم الغذائية المهمة للجسم باعتبارها طعامًا بحريًا، هي أيضًا تتمتع بمذاق شهي، فضلًا عن سهولة تحضيرها وعدم احتياجها لمكونات كثيرة؛ لذا نستعرض أسهل طريقة لعمل طبق التونة.

مكونات طبق التونة

يحتاج تحضير طبق التونة إلى توفير مجموعة من المكونات بمقادير محددة، كالتالي:

علبة تونة (170 جراما)

بصلة متوسطة الحجم، مفرومة ناعمًا

طماطم متوسطة الحجم، مقطعة مكعبات صغيرة

بقدونس مفروم

زيت زيتون

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

ذرة معلبة (اختياري)

زيتون مقطع (اختياري)

مايونيز (اختياري)

عصير ليمون (اختياري)

أسهل طريقة لتحضير طبق التونة

بعد توفير المكونات السابقة، فإن أسهل طريقة لعمل طبق التونة تتمثل في اتباع الخطوات التالية، حسب الشيف نجلاء الشرشابي التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على شاشة CBC:

تصفية التونة من الزيت الموجود داخل العلبة. خلط التونة مع البصل والطماطم والبقدونس وزيت الزيتون والملح والفلفل الأسود في وعاء عميق. إمكانية إضافة الذرة المعلبة والزيتون حسب الرغبة. تقديم خليط التونة مع المايونيز وعصير الليمون (اختياري) على خبز محمص أو مع المعكرونة أو الأرز.

طبق تونة يلبي مختلف الأذواق

وللحصول على طبق تونة يلبي مختلف الأذواق، يمكن اتباع النصائح التالية في أثناء التحضير: