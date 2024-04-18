هدف خفي وراء الفشل.. قصة رجل ترشح لـ 238 انتخابات دون أن ينجح.. ما السر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

أُطلق على كبادماراجان لقب "ملك الانتخابات" و"الخاسر الأكبر في العالم" بعد مشاركته في 238 انتخابات سياسية وفشله في كل مرة.

قصة K. Padmarajan هي قصة مثابرة، إذ شارك البالغ من العمر 65 عامًا من ولاية تاميل نادو الهندية في مئات الانتخابات على مدى العقود الثلاثة الماضية وأنفق آلاف الدولارات على رسوم التسجيل.

أقرب ما وصل إليه للفوز في الانتخابات كان في عام 2011 عندما ترشح لعضوية الجمعية العامة في بلدة ميتور وحصل على 6273 صوتًا.

لقد كان متخلفًا كثيرًا عن الفائز – فقد حصل على 75000 صوت – لكن ذلك أعطاه الأمل في أنه سيتمكن من الفوز يومًا ما.

ولم يأت ذلك اليوم بعد، لكن بادماراجان أشار مؤخرًا إلى أن الفوز هو الهدف الثانوي، وأن المرونة وقبول الهزيمة أمران أساسيان ولا أحد أفضل منه في ذلك.

قال المرشح بحسب ما نشر موقع central odditty، "يسعى جميع المرشحين للفوز في الانتخابات، وأنا لا أفعل ذلك"، وهو لا يمزح.

بعد 238 انتخابات فاشلة، يسعى ك.بادماراجان فقط إلى تمديد سلسلة الهزائم المتتالية. وهذا العام، سيدخل في انتخاباته رقم 239، وهذه المرة لشغل مقعد برلماني في منطقة دارمابوري في ولاية تاميل نادو، على الأرجح لن يفوز، لكن الفوز ليس كل شيء.

بدأت قصة بادماراجان في عام 1998 عندما ترشح لمنصب رسمي في مسقط رأسه ميتور. كان يعلم أنه ليس لديه أي فرصة تقريبًا، لكنه أراد أن يُظهر أن أي رجل عادي لديه الحق في الترشح للمناصب الرسمية.

على مدى العقود الثلاثة الماضية، خسر ملك الانتخابات الانتخابات أمام شخصيات بارزة مثل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أو أسلافه أتال بيهاري فاجبايي ومانموهان سينغ. لكنه يحمل خسائره على جعبته ويهدف إلى أن يكون نموذجا للأجيال الشابة.

لإلهام الناس للسير على خطاه وإظهار المثابرة في حياتهم اليومية، يقدم K. Padmarajan الآن محادثات للطلاب حول المرونة والتغلب على الهزيمة.

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