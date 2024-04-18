أسرار خفية للجاذبية.. 7 سمات نفسية تجعلك محط الأنظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

لطالما حيرت مسألة الجاذبية البشرية العقول، فما الذي يجعل شخصًا ما أكثر جاذبية من غيره؟ بينما قد تبدو الإجابة بديهية، بحسب موقع bright side تشير بعض الدراسات إلى أن الأمر يتجاوز مفهوم "الجمال في عين الناظر".

هناك توجد سمات مشتركة تجعل الشخص أكثر جاذبية للكثيرين، مع لعب التفضيلات الشخصية دورًا هامًا أيضًا.

1. حجم حدقة العين:

ننجذب دون وعي للأشخاص ذوي الحدقة الكبيرة، حيث ترتبط بمشاعر السعادة والاهتمام بنا. ولهذا السبب، استخدمت النساء في الماضي طرقًا لزيادة حجم حدقة العين، باعتقادها بزيادة جاذبيتها.

2. تناسق القوام:

لطالما اعتبرت نسبة الخصر إلى الوركين من أهم معايير الجمال الأنثوي.

تشير الأبحاث إلى أن النساء ذوات النسبة الأقل بين الخصر والوركين يُنظر إليهن على أنهن أكثر جاذبية للرجال.

3. التناسقٌ يجذب الأنظار:

أكدت الدراسات أننا نُفضل الوجوه المتناظرة، حيث يسهل على أدمغتنا معالجتها، ونربط بيولوجيًا بين التناغم والجينات المألوفة، مما يزيد من جاذبية الشخص.

4. الجمال "المتوسط":

نميل إلى تفضيل المظهر الذي يبدو أكثر "متوسطًا" بالنسبة لنا.

قد يعود ذلك إلى ربطنا له بالمزايا البيولوجية أو تفضيل أدمغتنا للوجوه الأكثر نموذجية.

5. الحميةٌ الغذائية:

تفضيلات الطعام تُؤثر على جاذبية الرجل للمرأة، فاعتبرت النساء رائحة الرجال الذين يتناولون الفواكه والخضروات أكثر جاذبية من أولئك الذين يتناولون الكربوهيدرات بكثرة.

6. الصوت:

النساء ينجذبن بشكل أكبر للأصوات المنخفضة للرجال، وتربطها بالنضج.

7. الرائحة:

تُؤثر رائحة المرأة على مدى جاذبيتها للرجال، خاصة خلال مرحلة الإباضة، حيث ترتفع مستويات الهرمونات، مما يشير إلى الخصوبة.

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