بعد تحذيرات «الأرصاد».. كيف تجعلين منزلك نظيفا خلال هبوب رياح الخماسين؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تغيرات جوية شديدة تشهدها البلاد بسبب الظاهرة الجوية التي سيطرت على الطقس وتسببت في ارتفاع كبير في درجات الحرارة وكذلك وجود نشاط رياح الخماسين المثيرة للرمال والأثربة بحسب تحذيرات «الأرصاد»، ما جعل القلق يسيطر على الكثير من ربات البيوت ويبحثن عن طرق للتعامل مع العاصفة الترابية والحفاظ على نظافة المنزل.

هناك العديد من الطرق التي تساعد ربات البيوت في الحفاظ على نظافة المنزل من العاصفة الترابية ومنها غلق النوافذ ووضع قطع قماش مبلل عليها من أجل منع دخول الأتربة إلى المنزل، من خلال لفها ووضعها في النافذة من الداخل.

حماية المنزل من الأتربة والعواصف

غلق مكيف الهواء من الطرق التي تعمل على حماية المنزل من العاصفة الترابية وعدم دخول الأتربة، خاصة أن معظم المواطنين يميلون إلى تشغيل مكيف الهواء أثناء العاصفة وذلك لأن النوافذ تكون مغلقة وفقا لما ذكره موقع «House wife».

وضع قطعة من القماش حول الأبواب

من ضمن الطرق التي تساعد على حماية المنزل من العواصف والأتربة، هى وضع قطعة من القماش حول الأبواب، فذلك يمنع الأوساخ من التطاير بالداخل من خلال الفجوات، وأيضا يجب غسل أماكن الأتربة يوميًا بتنظيف الفراش والأرضيات بالماء الساخن، حيث يقلل ذلك من عث الغبار.

وبجانب هذه الطرق، يوجد طرق أخرى يجب اتباعها ومنها مسح التراب عن طريق وضع ماء وصابون، حيث تعد هذه طريقة آمنة وسهلة لتنظيف غالبية الأثاث المنزلي، وأيضا يمكن خلط كمية من الخل والماء، لتنظيف الأسطح وتخليصها من الأتربة، فضلا عن تعقيم الأسطح والأثاث ومقابض الأبواب بشكل يومي من خلال استخدام معقم يحتوي على نسبة عالية من الكلور.