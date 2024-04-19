النحل يؤخر إقلاع طائرة 54 دقيقة.. لن تتخيل ماذا فعل (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

شهدت رحلة طيران ماندرين "AE1272" المتجهة من كينمين إلى تايبيه بالصين، تأخيرا مفاجئا استمر 54 دقيقة، بعد أن واجهت الطائرة هجوما مفاجئا من سرب من النحل.

تأخير رحلة بسبب سرب من النحل

كانت الطائرة تستعد للإقلاع وعلى متنها 70 راكبا، ولكن قبل الإقلاع بوقت قصير هاجم سرب من النحل الطائرة ومحركاتها، ما أدى إلى حالة من الذعر بين الركاب وطاقم الطائرة.

إصابة راكب وموظفين بسبب سرب من النحل

وفقا لموقع "taiwannews"، تسبب نزول سرب من النحل على متن الطائرة، إلى لدغ راكب واثنين من الموظفين العاملين في المطار، ما أدى إلى تأخر الرحلة لمدة 54 دقيقة حتى استطاعت السلطات إبعاد النحل عن الطائرة ومحركاتها وإعطاء الإسعافات المطلوبة للمصابين.

إدارة المطار تُخلي الركاب بعد هجوم سرب من النحل

وحرصا على سلامة الركاب، أمرت إدارة المطار بإخلائهم من الطائرة والعودة إلى صالة المغادرة، كما تم استدعاء رجال الإطفاء للسيطرة على سرب النحل، حيث قاموا برش المياه لتفريقه.

عمليات تفتيش مكثفة في المطار

وبعد هبوط الطائرة بسلام، أجرى موظفو المطارعمليات تفتيش مكثفة، ولم يعثروا على أي خلايا نحل في المبنى الرئيسي للمطار.

مصدر سرب النحل

وقال أحد مسؤولي المطار إن هذه المرة الأولى في تاريخ المطار الممتد 30 عاما، التي يتسبب فيها سرب من النحل في تأخير الرحلة.

وأوضح أن هجوم النحل ناتج عن سلوك طبيعي في هذا الوقت من السنة، حيث تميل ملكات النحل إلى قيادة مستعمراتها إلى الخارج بحثا عن أماكن جديدة لبناء خلاياها.

وذكر شهود عيان أنهم شاهدوا العديد من النحل على جسم الطائرة والمراوح، ما تسبب في إثارة الذعر بين الركاب.

اقرأ أيضًا:

شجاعة وسرعة بديهة.. طفلة تنقذ أسرتها من الموت بهذه

عانت من هذه الأعراض.. نوع سرطان ينهي حياة فتاة بطريقة صادمة

قبل الإصابة بـ 30 يوم.. علامات غير متوقعة للنوبة القلبية

عمره شهرين.. الشرطة تجد طفلا على "قضبان سكة حديد" - وهذا ما حدث له

4 أبراج فلكية الأسوأ حظا خلال الأيام القادمة