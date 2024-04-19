تحذير من تحدي الكروم القاتل على السوشيال ميديا.. كاد ينهي حياة طفلة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أثار تحدي " Chroming" أو الكروم أو الاستنشاق، الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن كاد يتسبب في وفاة الطفلة الأمريكية "تيجان" البالغة من العمر 12 عاما.

وبعد إصابة الطفلة بتوعك شديد حذرت الأم وتدعى ميكايلا سولومون، الآخرين من هذا التحدي القاتل.

طفلة تستنشق 5 علب مزيل عرق

وبدأت القصة عندما استخدمت البالغة من العمر 12 عاما 5 علب من مزيل العرق للمشاركة في التحدي، وفقا لموقع "news18".

والهدف من التحدي استنشاق المواد الكيميائية الضارة الموجودة في الطلاء أو عبوات الأيروسول أو مواد التنظيف أو البنزين.

وعند الإفراط في استخدام هذه المستنشقات، فإنها تؤثر على الجهاز العصبي المركزي وتبطئ نشاط الدماغ، ما يؤدي إلى حالة مؤقتة من التسمم وصعوبة في الكلام والدوخة والهلوسة والغثيان والارتباك والنوبة القلبية أو الاختناق.

نقل الطفلة للمستشفى

ونقلت الأم ابنتها إلى المستشفى بعد شكواها من خفقان القلب والدوخة بعد ساعات من استنشاق هذه السموم.

وحذرت الأم الآخرين قائلة: "يجب على الآباء معرفة مخاطر هذا التحدي، والانتباه إلى أبنائهم جيدا".

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