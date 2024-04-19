شركة عالمية تطلق تشكيلة أثاث جديدة لعشاق الألعاب

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

أعلنت شركة آيكيا العالمية، عن إطلاق تشكيلة أثاث جديدة مخصصة لعشاق الألعاب، وتهدف إلى توفير بيئة لعب مريحة ومُلهمة للاعبين في جميع أنحاء العالم.

طلبات عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة السويدية أن تشكيلة الأثاث Brännboll الجديدة تجمع بين الجاذبية والعملانية، مشيرة إلى أنها تضم 20 منتجاً، مع التركيز على حلول الجلوس المختلفة، حيث تشتمل التشكيلة على مقعد بسيط ومقعد مكتب مريح ومقعد قابل للفرد لتحويله إلى أريكة، بالإضافة إلى وسادة قابلة للنفخ بحيث يمكن استخدامها للجلوس عليها.

وتضم تشكيلة الأثاث Brännboll أيضاً ما يسمى "بمحطة الألعاب"، والتي تتألف من سطح طاولة قابل للفرد ومساحة تخزين كافية لصندوق حاسوب ألعاب وحل لإدارة الكابلات، مع إمكانية تحويل محطة الألعاب هذه إلى خزانة صغيرة بسهولة.

وتتضمن تشكيلة الأثاث Brännboll أيضاً مساحة تخزين إضافية بما في ذلك رف حائط وصندوق على عجلات وسلة متعددة الاستخدامات، والتي يمكن استخدامها أيضاً كطاولة قابلة للطي، بالإضافة إلى لوحة فأرة وسجادة.

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