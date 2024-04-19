الجينز الرمادي الفاتح من صيحات الموضة في صيف 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

يتميز هذا اللون بأناقته وتنوعه، حيث يُمكن تنسيقه مع العديد من الإطلالات المختلفة، سواءً الكاجوال أو الرسمية، ليمنح المرأة إطلالة عملية تساير روح العصر من ناحية وتعكس تفرد أسلوبها من ناحية أخرى.

أوضحت مجلة “Elle” أن البنطال الجينز باللون الرمادي الفاتح يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه، حيث يمكن تنسيقه مع قطع فوقية تكتسي بالأسود أو الأبيض للحصول على إطلالة هادئة ومتحفظة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البنطال الجينز باللون الرمادي الفاتح يبدو رائعا مع القطع الفوقية، التي تكتسي بنفس اللون أيضاً.

كما يشكل البنطال الجينز باللون الرمادي الفاتح ثنائياً رائعاً مع القطع الفوقية، التي تتألق بألوان زاهية مثل البرتقالي والتركواز والبنفسجي.

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