معازيم وكوشة فاضية.. عروسان يتركان زفافهما لسبب صادم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

في واقعة غريبة من نوعها، أقدم عروسان على تصرف غير متوقع جعل المعازيم في حالة صدمة بعد وصولهم إلى حفل الزفاف.

وبحسب ما ذكره موقع news18، التزم المعازيم وحضروا حفل الزفاف، إلا أنهم لم يجدوا الزوجين الذين تركا حفل الزفاف ليقضيا شهر العسل مبكرًا، دون التواجد وسط الأقارب والأصدقاء الموجودين في حفل الزفاف.

وشعرت شقيقة العريس بالإحراج لأنها لم تكن تعلم بخطط الزوجين، وكان الشخص الوحيد الذي يعلم ما يحدث أحد أصدقاء العريس، وخطط الثنائي للمغادرة لقضاء شهر العسل وكانا في طريقهما إلى مطار بريستول عندما أعلن صديقهما خطتهما.

وأضافت شقيقة العريس أيضًا: "من الواضح أننا كنا محرجين، كان والداي غاضبين وتحدثا مع الصديق لأن أخي وزوجته لم يردا علينا، وكان من المفترض أن يكون شهر العسل في غضون بضعة أشهر، لكنهما ألغياه قبل أسبوعين وانتقلا إلى شهر عسل مختلف".

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